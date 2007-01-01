Характеристики товара
Описание
Материал каркаса - металл; Материал сиденья - велюр; Материал обивки - велюр; Цвет ножек - черный; Ширина - 42; Глубина - 54; Высота - 94; Ширина сиденья - 40; Глубина сиденья - 40; Высота сиденья - 48;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина420 мм
- Глубина540 мм
- Высота940 мм
- Ширина сиденья400 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Цветбежевый, черный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки1080 мм
- Высота упаковки450 мм
- Глубина упаковки270 мм
- Объём упаковки0.13 м3
- Изделия стопируютсяНет