Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1200 мм
- Глубина800 мм
- Высота920 мм
- Обивкашеннил Allure 13
- Материал ножекбук морилка черная
- Цветсиреневый
- Страна изготовленияРоссия
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