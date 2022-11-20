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Диван Гарда, шенилл сиреневый, ножки бук - фото 1Диван Гарда, шенилл сиреневый, ножки бук - фото 2Диван Гарда, шенилл сиреневый, ножки бук - фото 3Диван Гарда, шенилл сиреневый, ножки бук - фото 4Диван Гарда, шенилл сиреневый, ножки бук - фото 5Диван Гарда, шенилл сиреневый, ножки бук - фото 6Диван Гарда, шенилл сиреневый, ножки бук - фото 7Диван Гарда, шенилл сиреневый, ножки бук - фото 8

Диван Гарда, шенилл сиреневый, ножки бук

Артикул: CH-051-275
14 оценок
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Диван Vintage, велюр

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота920 мм
  • Обивкашеннил Allure 13
  • Материал ножекбук морилка черная
  • Цветсиреневый
  • Страна изготовленияРоссия

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