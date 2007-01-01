Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул обеденный Katys, капучино, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
Стул обеденный Katys, капучино, рогожка
5 оценок
11 990
Стул обеденный Katys, капучино, рогожка - фото 1Стул обеденный Katys, капучино, рогожка - фото 2Стул обеденный Katys, капучино, рогожка - фото 3Стул обеденный Katys, капучино, рогожка - фото 4Стул обеденный Katys, капучино, рогожка - фото 5Стул обеденный Katys, капучино, рогожка - фото 6Стул обеденный Katys, капучино, рогожка - фото 7Стул обеденный Katys, капучино, рогожка - фото 8

Стул обеденный Katys, капучино, рогожка

Артикул: CH-084-148
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина620 мм
  • Глубина585 мм
  • Высота865 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Обеденный стул Katys — это гармоничное сочетание лаконичного дизайна и домашнего уюта. Округлая форма спинки с мягкими подлокотниками создаёт ощущение защищённости и комфорта, а цвет капучино с текстурой "ёлочка" добавляет интерьеру лёгкости и эстетичности. Стул одинаково эффектно смотрится как поодиночке, так и в составе обеденной группы. Обивка выполнена из рогожки — плотной и износостойкой ткани, устойчивой к истиранию и деформации. Материал приятен на ощупь, не выцветает со временем и легко очищается — достаточно сухой чистки пылесосом или мягкой щёткой. Эргономичная форма спинки и сиденья обеспечивает комфортную посадку, а прочная конструкция выдерживает нагрузку до 120 кг. Чёрные металлические ножки придают модели визуальную лёгкость и уверенную устойчивость. Подпятники на ножках предотвращают скольжение и защищают напольное покрытие от повреждений. Katys легко впишется в современные интерьеры кухни, столовой, гостиной, а также станет удачным решением для обстановки кафе или небольшого ресторана. Универсальный и практичный выбор для тех, кто ценит стиль, удобство и долговечность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Глубина585 мм
  • Высота865 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Высота посадочного места 510 мм
  • Вес7.3 кг
  • Материалметалл, рогожка
  • Материал сиденьярогожка
  • Допустимая нагрузка120
  • Тип ножекконусные
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкарогожка

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки610 мм
  • Высота упаковки610 мм
  • Вес упаковки16.80 кг
  • Объём упаковки0.25 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Стул обеденный Katys, капучино, рогожка
Стул обеденный Katys, капучино, рогожка
11 990
В корзине

