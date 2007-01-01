Характеристики товара
Описание
Обеденный стул Katys — это гармоничное сочетание лаконичного дизайна и домашнего уюта. Округлая форма спинки с мягкими подлокотниками создаёт ощущение защищённости и комфорта, а цвет капучино с текстурой "ёлочка" добавляет интерьеру лёгкости и эстетичности. Стул одинаково эффектно смотрится как поодиночке, так и в составе обеденной группы. Обивка выполнена из рогожки — плотной и износостойкой ткани, устойчивой к истиранию и деформации. Материал приятен на ощупь, не выцветает со временем и легко очищается — достаточно сухой чистки пылесосом или мягкой щёткой. Эргономичная форма спинки и сиденья обеспечивает комфортную посадку, а прочная конструкция выдерживает нагрузку до 120 кг. Чёрные металлические ножки придают модели визуальную лёгкость и уверенную устойчивость. Подпятники на ножках предотвращают скольжение и защищают напольное покрытие от повреждений. Katys легко впишется в современные интерьеры кухни, столовой, гостиной, а также станет удачным решением для обстановки кафе или небольшого ресторана. Универсальный и практичный выбор для тех, кто ценит стиль, удобство и долговечность.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина620 мм
- Глубина585 мм
- Высота865 мм
- Ширина сиденья430 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья510 мм
- Высота посадочного места 510 мм
- Вес7.3 кг
- Материалметалл, рогожка
- Материал сиденьярогожка
- Допустимая нагрузка120
- Тип ножекконусные
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияКитай
- Обивкарогожка
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки610 мм
- Высота упаковки610 мм
- Вес упаковки16.80 кг
- Объём упаковки0.25 м3
- Изделия стопируютсяНет