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Трехместный диван Терра - фото 1

Трехместный диван Терра

Артикул: CH-070-399
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1760 мм
  • Глубина810 мм
  • Высота1205 мм
  • Материалискусственная кожа

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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