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Диван прямой Дрезден велюр зелёный

Артикул: CH-049-472
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Современный диван Дрезден в лаконичном исполнении. Округлые формы и мягкая велюровая обивка делают модель максимально уютной и комфортной. Вертикальная строчка прекрасно дополняет образ и создает особенный вид.

Диван оборудован механизмом «клик-кляк», который включает в себя три уровня фиксации спинки: «стандарт», «релакс» и «спальное место». При раскладки дивана в спальное место, для доступа к опорам спинки необходимо расстегнуть молнии чехла и повернуть опору. Она автоматически зафиксируется в крайнем положении. Для того, чтобы убрать опору, необходимо нажать на кнопку, расположенную сбоку у основания и вернуть ее в исходное положение.

Каркас: фанера, брус хвойных пород, ДСП, ДВП
Материал ножек: металл
Материал обивки: велюр
Наполнитель: высокопрочный ППУ
Тип пружинного блока: змейка
Механизм: клик-клак

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 117*194*27
Вес брутто: 44
Объем: 0,610

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Основные характеристики

  • Ширина2040 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Высота спинки390 мм
  • Глубина860 мм
  • Глубина сиденья550 мм
  • Вес40 кг
  • Максимальная нагрузка240 кг
  • Материалвелюр
  • Материал каркасафанера, дерево, ДСП
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1170 мм
  • Высота упаковки1940 мм
  • Глубина упаковки270 мм
  • Объём упаковки0.61 м3
  • Вес упаковки44 кг

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