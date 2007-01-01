Характеристики товара
Описание
Диван прямой с подлокотниками Дрезден велюр зелёный раскладной ножки венге металл
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина860 мм
- Глубина2040 мм
- Высота840 мм
- Глубина сиденья550 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Высота спинки390 мм
- Вес40 кг
- Максимальная нагрузка240 кг
- Материалметалл, велюр
- Материал каркасафанера, дерево, ДСП
- Цветзеленый, венге
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1170 мм
- Высота упаковки1940 мм
- Глубина упаковки270 мм
- Вес упаковки44 кг
- Объём упаковки0.61 м3
- Габариты упаковки для логистики1170
- Изделия стопируютсяНет