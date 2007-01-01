Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол Лидер 3, д1800, венге, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Лидер 3, д1800, венге, черный
9 оценок
6 6406
7 050 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол Лидер 3, д1800, венге, черный - фото 1Стол Лидер 3, д1800, венге, черный - фото 2Стол Лидер 3, д1800, венге, черный - фото 3Стол Лидер 3, д1800, венге, черный - фото 4Стол Лидер 3 - круглый стол производства ChiedoCover - видеообзор - видео 5
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стол Лидер 3, д1800, венге, черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стол Лидер 3, д1800, венге, черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стол Лидер 3, д1800, венге, черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стол Лидер 3, д1800, венге, черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стол Лидер 3, д1800, венге, черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стол Лидер 3, д1800, венге, черный производства ChiedoCover
+7Реальное изображение товара 7 Стол Лидер 3, д1800, венге, черный производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

Подробнее

Стол Лидер 3, д1800, венге, черный

Артикул: CH-052-844
9 оценок
Основные характеристики
  • Длина1800 мм
  • Ширина1800 мм
  • Высота750 мм
  • Диаметр1800 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лидер 3, д1500, венге, черный
Фотография товара Стол Лидер 3, д1500, венге, черный от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Лидер 3, D1500, белый, кромка белая, каркас черный
Фотография товара Стол Лидер 3, D1500, белый, кромка белая, каркас черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стол Лидер – идеальное решение для проведения мероприятий любого масштаба! Он отличается не только привлекательным внешним видом, но и исключительной прочностью, выдерживая интенсивное использование. Подходит для банкетов, свадеб, конференций, выставок, фуршетов, корпоративов.

Модель обладает удобным механизмом складывания и легким весом, что значительно упрощает хранение, а небольшой размер в сложенном виде снижает стоимость транспортировки.

Дизайн этой модели универсален и подойдет для любого помещения, благодаря круглой форме.

Вы сможете подобрать идеальный стол, выбрав диаметр столешницы, цвет подстолья и кромки, а также цвет самой столешницы, чтобы он идеально сочетался с вашим интерьером.

Компактность в сложенном виде и простота сборки экономят время и пространство.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Ширина1800 мм
  • Высота750 мм
  • Диаметр1800 мм
  • Толщина столешницы16, 26 мм
  • Вид кромкиТ-образная
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
  • Модификации столаСкладной
  • Цвет подстольяЧерный
  • Цветвенге
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки1850 мм
  • Высота упаковки1850 мм
  • Глубина упаковки160 мм
  • Вес упаковки90 кг
  • Объём упаковки0.55 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Диаметрмм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
1200 750 16 26.0 4790
1500 750 16 36.0 5790
1800 750 16 47.0 6590
1200 760 26 45.4 8290
1500 760 26 66.5 9590
1800 760 26 92.2 10390


Варианты каркасаВарианты столешницыХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Варианты каркаса - Покрытие

Стол Лидер 3, д1800, венге, черный - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лидер 3, д1800, венге, черный - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 3, д1800, венге, черный - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 3, д1800, венге, черный - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 3, д1800, венге, черный - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 3, д1800, венге, черный - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 3, д1800, венге, черный - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 3, д1800, венге, черный - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 3, д1800, венге, черный - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 3, д1800, венге, черный - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лидер 3, д1800, венге, черный - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лидер 3, д1800, венге, черный - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лидер 3, д1800, венге, черный - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лидер 3, д1800, венге, черный - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Лидер 3, д1800, венге, черный - столешница в цвете Белый Белый
Стол Лидер 3, д1800, венге, черный - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Лидер 3, д1800, венге, черный - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Лидер 3, д1800, венге, черный - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Лидер 3, д1800, венге, черный - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Лидер 3, д1800, венге, черный - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Лидер 3, д1800, венге, черный - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Лидер 3, д1800, венге, черный - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Лидер 3, д1800, венге, черный - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 3, д1800, венге, черный - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 3, д1800, венге, черный - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 3, д1800, венге, черный - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 3, д1800, венге, черный - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лидер 3, д1800, венге, черный - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Лидер 3, д1800, венге, черный - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Лидер 3, д1800, венге, черный - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 2400x800, шампань, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2400x800, шампань, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 9904
6 190 ₽

Стол Лидер 2, 2400x800, шампань, орех

468
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500х800, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500х800, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 19011
4 690 ₽

Стол Лидер 1, 1500х800, черный

10
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200x600, серый, черный, кромка ПВХ, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200x600, серый, черный, кромка ПВХ, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 79020
4 690 ₽

Стол Лидер 1, 1200x600, серый, черный, кромка ПВХ, без отбойников

12
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800х900, серый, шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800х900, серый, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890

Стол Лидер 2, 1800х900, серый, шампань

11
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 2000х900, бук, черный, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2000х900, бук, черный, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 9905
6 290 ₽

Стол Лидер 2, 2000х900, бук, черный, кромка ПВХ

9
  • бежевый
  • венге
  • белый
  • коричневый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 2700*900, белый, черный, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2700*900, белый, черный, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390

Стол Лидер 2, 2700*900, белый, черный, кромка ПВХ

12
  • бежевый
  • венге
  • белый
  • коричневый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1300х800, серый, шампань, кромка ПВХ, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1300х800, серый, шампань, кромка ПВХ, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490

Стол Лидер 1, 1300х800, серый, шампань, кромка ПВХ, без отбойников

6
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500х800, белый, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500х800, белый, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590

Стол Лидер 1, 1500х800, белый, кромка ПВХ

5
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, уличный из реек, 1200х800, светлый орех, шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, уличный из реек, 1200х800, светлый орех, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190

Стол Лидер 1, уличный из реек, 1200х800, светлый орех, шампань

6
Настоящее фото товара Стол мобильный складной радиусный, ясень шимо, белый, 22 мм, 160*70, произведённого компанией ChiedoCover
22 590
Оптовая цена

Стол мобильный складной радиусный, ясень шимо, белый, 22 мм, 160*70

9

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 9 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 9, произведённого компанией ChiedoCover
от2 39023
3 090 ₽

Стол Лидер 9

462
Акция
Фотография товара Стул Хит 20мм Лайт, серебро, рогожка серая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм Лайт, серебро, рогожка серая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 44026
1 940 ₽

Стул Хит 20мм Лайт, серебро, рогожка серая

145
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 3 д1500, орех, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3 д1500, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 0903
6 240 ₽

Стол Лидер 3 д1500, орех, черный

474
  • коричневый
  • венге
  • белый
В наличии 54 шт.В пути 30 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800x900, орех, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800x900, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 94019
6 090 ₽

Стол Лидер 2, 1800x900, орех, черный

454
В наличии 1 шт.В пути 60 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800x800, венге, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800x800, венге, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 5905
4 790 ₽

Стол Лидер 2, 1800x800, венге, черный

474
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 3, д1800, орех, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, д1800, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 8903
7 050 ₽

Стол Лидер 3, д1800, орех, черный

5
  • коричневый
  • венге
  • белый
В наличии 24 шт.В пути 50 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 9, д700, венге, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 9, д700, венге, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 39026
3 190 ₽

Стол Лидер 9, д700, венге, черный

5
  • белый
  • коричневый
  • венге
  • дуб сонома
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800*800, венге, черный, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800*800, венге, черный, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 840

Стол Лидер 2, 1800*800, венге, черный, кромка ПВХ

14
  • бежевый
  • венге
  • белый
  • коричневый
Фотография товара Стул Габана, кожзам БУМ стоун, каркас металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Габана, кожзам БУМ стоун, каркас металл, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390

Стул Габана, кожзам БУМ стоун, каркас металл

15
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20, велюр Велутто Люкс 32 темно-серый, серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20, велюр Велутто Люкс 32 темно-серый, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от1 44040
2 400 ₽

Стул Хит 20, велюр Велутто Люкс 32 темно-серый, серебро

7

Другие товары из раздела складные столы

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 9 д80см, орех, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 9 д80см, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 59018
3 140 ₽

Стол Лидер 9 д80см, орех, черный

453
  • белый
  • коричневый
  • венге
  • дуб сонома
В наличии 84 шт.В пути 150 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол барный Кейт, разборный, 80/110 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный Кейт, разборный, 80/110, произведённого компанией ChiedoCover
от7 89041
13 290 ₽Оптовая цена

Стол барный Кейт, разборный, 80/110

26
В наличии 147 шт.В пути 100 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 5, 1800x900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 5, 1800x900, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590

Стол Лидер 5, 1800x900

466
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 6, 800x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 6, 800x800, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490

Стол Лидер 6, 800x800

471
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1300*800, орех, серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1300*800, орех, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 1909
4 590 ₽

Стол Лидер 1, 1300*800, орех, серебро

15
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2,1800*800, белый, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2,1800*800, белый, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690

Стол Лидер 2,1800*800, белый, серый

10
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х600, серый, шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х600, серый, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от3 54013
4 040 ₽

Стол Лидер 1, 1200х600, серый, шампань

13
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500*900, венге, шампань, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500*900, венге, шампань, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690

Стол Лидер 1, 1500*900, венге, шампань, кромка ПВХ

6
Настоящее фото товара Стол мобильный складной радиусный, дуб сафари, белый, 25 мм, 140*70, произведённого компанией ChiedoCover
23 690
Оптовая цена

Стол мобильный складной радиусный, дуб сафари, белый, 25 мм, 140*70

8
  • белый, антрацит
  • коричневый, белый
  • антрацит, темно-серый
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стол мобильный складной радиусный, лиственница, антрацит, 25 мм, 160*70, произведённого компанией ChiedoCover
24 590
Оптовая цена

Стол мобильный складной радиусный, лиственница, антрацит, 25 мм, 160*70

7
  • белый
  • коричневый, антрацит
  • антрацит, темно-серый

Товар в корзине

Стол Лидер 3, д1800, венге, черный
Стол Лидер 3, д1800, венге, черный
от 6 640
7 050 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 9 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 9, произведённого компанией ChiedoCover
от2 39023
3 090 ₽

Стол Лидер 9

462
Акция
Фотография товара Стул Хит 20мм Лайт, серебро, рогожка серая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм Лайт, серебро, рогожка серая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 44026
1 940 ₽

Стул Хит 20мм Лайт, серебро, рогожка серая

145
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 3 д1500, орех, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3 д1500, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 0903
6 240 ₽

Стол Лидер 3 д1500, орех, черный

474
  • коричневый
  • венге
  • белый
В наличии 54 шт.В пути 30 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800x900, орех, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800x900, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 94019
6 090 ₽

Стол Лидер 2, 1800x900, орех, черный

454
В наличии 1 шт.В пути 60 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности