Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Диаметр1800 мм
- Толщина столешницы16, 25 мм
- Вид кромкиТ-образная
- Материал столешницыЛДСП
- Материал подстольясталь
- Модификации столаСкладной
- Цветвенге
- Страна изготовленияРоссия
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