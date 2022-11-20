Товар в корзине. Перейти
Стол Лидер 3, д1800, венге, черный - фото 1Стол Лидер 3, д1800, венге, черный - фото 2Стол Лидер 3, д1800, венге, черный - фото 3Стол Лидер 3, д1800, венге, черный - фото 4

Стол Лидер 3, д1800, венге, черный

Артикул: CH-052-844
9 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лофт 13
Стол Лофт 13
Следующий Стол Лофт 15
Стол Лофт 13

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Диаметр1800 мм
  • Толщина столешницы16, 25 мм
  • Вид кромкиТ-образная
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
  • Модификации столаСкладной
  • Цветвенге
  • Страна изготовленияРоссия

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Похожие товары

Распродажа
Стол складной Тейкли 180Настоящее фото товара Стол складной Тейкли 180, произведённого компанией ChiedoCover
7 09012
7 990 ₽Оптовая цена

Стол складной Тейкли 180

197
Распродажа
Стол Лидер 2, 1800x800Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800x800, произведённого компанией ChiedoCover
от4 09011
4 590 ₽

Стол Лидер 2, 1800x800

471
Стол ОРИОН-3, D1000Настоящее фото товара Стол ОРИОН-3, D1000, произведённого компанией ChiedoCover
30 790
Оптовая цена

Стол ОРИОН-3, D1000

106
Стол ЛИРА-1, 1500x800Настоящее фото товара Стол ЛИРА-1, 1500x800, произведённого компанией ChiedoCover
33 790
Оптовая цена

Стол ЛИРА-1, 1500x800

121
Стол Маунт, черный мраморНастоящее фото товара Стол Маунт, черный мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
117 590
Оптовая цена

Стол Маунт, черный мрамор

112
Распродажа
Стол Демавенд, дуб мореный + черный, массивНастоящее фото товара Стол Демавенд, дуб мореный + черный, массив, произведённого компанией ChiedoCover
24 8907
26 690 ₽Оптовая цена

Стол Демавенд, дуб мореный + черный, массив

159
В наличии 1 шт.
New
Стол Лидер 3, д1200, белыйНастоящее фото товара Стол Лидер 3, д1200, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990

Стол Лидер 3, д1200, белый

9
New
Стол Лидер 2, 2400*900, венге, кромка ПВХНастоящее фото товара Стол Лидер 2, 2400*900, венге, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590

Стол Лидер 2, 2400*900, венге, кромка ПВХ

14
New
Стол Лидер 1, 900*600, венге, кромка ПВХНастоящее фото товара Стол Лидер 1, 900*600, венге, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190

Стол Лидер 1, 900*600, венге, кромка ПВХ

8
New
Стол Лидер 2, 2700*900, орех, кромка ПВХНастоящее фото товара Стол Лидер 2, 2700*900, орех, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190

Стол Лидер 2, 2700*900, орех, кромка ПВХ

10

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул Хит 20мм - золото, красная коронаНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 75021
2 190 ₽

Стул Хит 20мм - золото, красная корона

150
В наличии 186 шт.
Распродажа
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленаяНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 95019
2 390 ₽

Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая

144
В наличии 40 шт.
Стул Carol, терракотовыйНастоящее фото товара Стул Carol, терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
17 890
Оптовая цена

Стул Carol, терракотовый

76
В наличии 3 шт.
Стул Меган велюр бежевый белые ножкиНастоящее фото товара Стул Меган велюр бежевый белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Стул Меган велюр бежевый белые ножки

56
В наличии 1 шт.
Стул пластиковый Moon, белый, красныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Moon, белый, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена

Стул пластиковый Moon, белый, красный

37
В наличии 4 шт.
Стул прозрачный Isy AntishockНастоящее фото товара Стул прозрачный Isy Antishock, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена

Стул прозрачный Isy Antishock

38
В наличии 3 шт.
Обеденный стул Чико, темно-синийНастоящее фото товара Обеденный стул Чико, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена

Обеденный стул Чико, темно-синий

53
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул Дарио, произведённого компанией ChiedoCover
15 690
Оптовая цена

Стул Дарио

65
В наличии 61 шт.
Распродажа
Стул Oliver Square велюр капучиноНастоящее фото товара Стул Oliver Square велюр капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99017
5 990 ₽Оптовая цена

Стул Oliver Square велюр капучино

74
В наличии 3 шт.
Распродажа
Стул Oliver Square велюр темно-серыйНастоящее фото товара Стул Oliver Square велюр темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99017
5 990 ₽Оптовая цена

Стул Oliver Square велюр темно-серый

79
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела банкетные столы

Стол Лидер 1, 1500х800, белыйНастоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500х800, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890

Стол Лидер 1, 1500х800, белый

479
Стол АРКОС 21Настоящее фото товара Стол АРКОС 21, произведённого компанией ChiedoCover
42 890
Оптовая цена

Стол АРКОС 21

120
Настоящее фото товара Стол ФАВОРИТ-3, 1250x750, произведённого компанией ChiedoCover
24 690
Оптовая цена

Стол ФАВОРИТ-3, 1250x750

102
Стол ОРИОН-6, D1200Настоящее фото товара Стол ОРИОН-6, D1200, произведённого компанией ChiedoCover
38 390
Оптовая цена

Стол ОРИОН-6, D1200

183
Стол Маунт, коричневый Настоящее фото товара Стол Маунт, коричневый , произведённого компанией ChiedoCover
88 990
Оптовая цена

Стол Маунт, коричневый

146
Стол обеденный БатуханНастоящее фото товара Стол обеденный Батухан, произведённого компанией ChiedoCover
123 590
Оптовая цена

Стол обеденный Батухан

183
Стол обеденный ОнурНастоящее фото товара Стол обеденный Онур, произведённого компанией ChiedoCover
127 290
Оптовая цена

Стол обеденный Онур

172
Кофейный столик Contour MaxНастоящее фото товара Кофейный столик Contour Max, произведённого компанией ChiedoCover
от59 890
Оптовая цена

Кофейный столик Contour Max

160
New
Стол Лидер 1, 1500*800, белый, кромка ПВХНастоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500*800, белый, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090

Стол Лидер 1, 1500*800, белый, кромка ПВХ

13
New
Стол Лидер 1,1500*800, орех, кромка ПВХНастоящее фото товара Стол Лидер 1,1500*800, орех, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090

Стол Лидер 1,1500*800, орех, кромка ПВХ

6

Товар в корзине

Стол Лидер 3, д1800, венге, черный
Стол Лидер 3, д1800, венге, черный
от 6 490
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул Хит 20мм - золото, красная коронаНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 75021
2 190 ₽

Стул Хит 20мм - золото, красная корона

150
В наличии 186 шт.
Распродажа
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленаяНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 95019
2 390 ₽

Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая

144
В наличии 40 шт.
Стул Carol, терракотовыйНастоящее фото товара Стул Carol, терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
17 890
Оптовая цена

Стул Carol, терракотовый

76
В наличии 3 шт.
Стул Меган велюр бежевый белые ножкиНастоящее фото товара Стул Меган велюр бежевый белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Стул Меган велюр бежевый белые ножки

56
В наличии 1 шт.