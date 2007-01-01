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Настоящее фото товара Диван Париж, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Париж
100 оценок
38 900
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Диван Париж

Артикул: CH-003-343
100 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1200 мм
  • Глубина730 мм
  • Высота1045 мм
  • Цветбежевый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Этот диван станет настоящим украшением в приемной, холле или салоне.
Высокая спинка и прострочка каретной стяжкой создают гламурную, аристократичную модель

Диван можно изготовить под интерьер вашего заведения:

- любой цвет обивки
- широкий выбор тканей и материалов
- производство в индивидуальных размерах

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 3х диванов

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина730 мм
  • Высота1045 мм
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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