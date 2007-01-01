Характеристики товара
Описание
Этот диван станет настоящим украшением в приемной, холле или салоне.
Высокая спинка и прострочка каретной стяжкой создают гламурную, аристократичную модель
Диван можно изготовить под интерьер вашего заведения:
- любой цвет обивки
- широкий выбор тканей и материалов
- производство в индивидуальных размерах
Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 3х диванов
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1200 мм
- Глубина730 мм
- Высота1045 мм
- Цветбежевый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет