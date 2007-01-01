Характеристики товара
Описание
Это большой угловой диван выполнен из дерева и обшит каретной стяжкой из кожи. Выглядит богато имеет четыре спинки которые при необходимости могут смещаться назад что делает диван более просторным для отдыха и сна. Ножки и деревянные элементы выполнены из твердых пород дерева. С диваном идут небольшие подушки выполненные в том же цвете.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина3150 мм
- Глубина3150 мм
- Высота800 мм
- Вес135 кг
- Материалфанера, ткань, массив бука, массив сосны
Параметры упаковки
- Объём упаковки4.20 м3
- Изделия стопируютсяНет