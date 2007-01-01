Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван угловой Lounge, произведённого компанией ChiedoCover
Диван угловой Lounge
6 оценок
153 890
Товар в корзине. Перейти
Диван угловой Lounge - фото 1Диван угловой Lounge - фото 2Диван угловой Lounge - фото 3Диван угловой Lounge - фото 4Диван угловой Lounge - фото 5
NEW

Диван угловой Lounge

Артикул: CH-083-511
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина3150 мм
  • Глубина3150 мм
  • Высота800 мм
  • Вес135 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Frankfurt пэчворк
Фотография товара Стул Frankfurt пэчворк от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Консоль Арт Деко серебро
Фотография товара Стол Консоль Арт Деко серебро от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Это большой угловой диван выполнен из дерева и обшит каретной стяжкой из кожи. Выглядит богато имеет четыре спинки которые при необходимости могут смещаться назад что делает диван более просторным для отдыха и сна. Ножки и деревянные элементы выполнены из твердых пород дерева. С диваном идут небольшие подушки выполненные в том же цвете.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина3150 мм
  • Глубина3150 мм
  • Высота800 мм
  • Вес135 кг
  • Материалфанера, ткань, массив бука, массив сосны

Параметры упаковки

  • Объём упаковки4.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Хит
Фотография товара Диван лофт Меланин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван лофт Меланин, произведённого компанией ChiedoCover
от20 450

Диван лофт Меланин

78
Фотография товара Диван Slot от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Slot, произведённого компанией ChiedoCover
от15 390

Диван Slot

89
Фотография товара Диван Golf, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Golf, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от13 890

Диван Golf, синий

63
Настоящее фото товара Диван Сентервил, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от27 190
Оптовая цена

Диван Сентервил, зеленый

90
Фотография товара Диван лофт Магнус мини, экокожа Brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван лофт Магнус мини, экокожа Brown, произведённого компанией ChiedoCover
от39 890

Диван лофт Магнус мини, экокожа Brown

5
Фотография товара Диван Хонер, экокожа Cometa white, ножки металл хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Хонер, экокожа Cometa white, ножки металл хром, произведённого компанией ChiedoCover
от42 890

Диван Хонер, экокожа Cometa white, ножки металл хром

14
New
Фотография товара Диван Кинг 2000*700, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кинг 2000*700, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от32 590

Диван Кинг 2000*700, экокожа

11
New
Фотография товара Диван Стэйт Гросс, 2100*830, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Стэйт Гросс, 2100*830, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от25 790

Диван Стэйт Гросс, 2100*830, экокожа

7
New
Фотография товара Диван Марсель, 1500*600, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Марсель, 1500*600, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от17 790

Диван Марсель, 1500*600, экокожа

5
Хит
Настоящее фото товара Диван Flower, 2000 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от17 790

Диван Flower, 2000 мм

12

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол обеденный Elixir, раскладной, белый мрамор, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Elixir, раскладной, белый мрамор, черный, произведённого компанией ChiedoCover
191 690

Стол обеденный Elixir, раскладной, белый мрамор, черный

5
Распродажа
Настоящее фото товара Консоль Авалон 122*41 серый мрамор сталь, темный хром, произведённого компанией ChiedoCover
от16 99051
33 990 ₽Оптовая цена

Консоль Авалон 122*41 серый мрамор сталь, темный хром

26
Фотография товара Стол раскладной Transparent, дуб натуральный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раскладной Transparent, дуб натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
349 390

Стол раскладной Transparent, дуб натуральный

8
Настоящее фото товара Стол журнальный Retort, белый, произведённого компанией ChiedoCover
36 490

Стол журнальный Retort, белый

11
Фотография товара Стол Лидер 2,1800*800, бук, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2,1800*800, бук, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690

Стол Лидер 2,1800*800, бук, золотой

15
Фотография товара Стол обеденный Lisa White, 180*90*75, керамика, металл, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Lisa White, 180*90*75, керамика, металл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
32 190

Стол обеденный Lisa White, 180*90*75, керамика, металл, белый

6
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Стол обеденный Glory, черный, произведённого компанией ChiedoCover
47 790

Стол обеденный Glory, черный

13
Настоящее фото товара Стол BERGEN-3, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Стол BERGEN-3

47
Фотография товара Стол Alto 2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Alto 2, произведённого компанией ChiedoCover
40 690

Стол Alto 2

5
Фотография товара Стол угловой Импульс, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол угловой Импульс, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от15 190
Оптовая цена

Стол угловой Импульс, черный

5

Другие товары из раздела кожаные диваны

Настоящее фото товара Диван офисный Barcelona-2, экокожа черный, произведённого компанией ChiedoCover
от80 490
Оптовая цена

Диван офисный Barcelona-2, экокожа черный

56
Фотография товара Диван Comfort от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Comfort, произведённого компанией ChiedoCover
от69 990

Диван Comfort

53
Распродажа
Фотография товара Диван Д26, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Д26, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от47 99031
68 590 ₽

Диван Д26, экокожа

13
Фотография товара Диван Альбиони, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Альбиони, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 190
Оптовая цена

Диван Альбиони, коричневый

15
Настоящее фото товара Диван Домино, черный, трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от51 590
Оптовая цена

Диван Домино, черный, трехместный

14
Фотография товара Диван Честерфилд, экокожа Domus taupe, ножки бук морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Честерфилд, экокожа Domus taupe, ножки бук морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от59 900

Диван Честерфилд, экокожа Domus taupe, ножки бук морилка черная

11
Фотография товара Диван Круг, экокожа Nitro Green, ножки бук морилка белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Круг, экокожа Nitro Green, ножки бук морилка белая, произведённого компанией ChiedoCover
от41 290

Диван Круг, экокожа Nitro Green, ножки бук морилка белая

12
Фотография товара Диван Марсель New, кожзам Hi Dolaro 22 blue, каркас черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Марсель New, кожзам Hi Dolaro 22 blue, каркас черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от34 590

Диван Марсель New, кожзам Hi Dolaro 22 blue, каркас черный муар

9
Фотография товара Диван Hugon двухместный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Hugon двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
35 790

Диван Hugon двухместный

5
New
Фотография товара Диван Main Люкс, 2000мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Main Люкс, 2000мм, произведённого компанией ChiedoCover
от25 490

Диван Main Люкс, 2000мм

13

Товар в корзине

Диван угловой Lounge
Диван угловой Lounge
153 890
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол обеденный Elixir, раскладной, белый мрамор, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Elixir, раскладной, белый мрамор, черный, произведённого компанией ChiedoCover
191 690

Стол обеденный Elixir, раскладной, белый мрамор, черный

5
Распродажа
Настоящее фото товара Консоль Авалон 122*41 серый мрамор сталь, темный хром, произведённого компанией ChiedoCover
от16 99051
33 990 ₽Оптовая цена

Консоль Авалон 122*41 серый мрамор сталь, темный хром

26
Фотография товара Стол раскладной Transparent, дуб натуральный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раскладной Transparent, дуб натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
349 390

Стол раскладной Transparent, дуб натуральный

8
Настоящее фото товара Стол журнальный Retort, белый, произведённого компанией ChiedoCover
36 490

Стол журнальный Retort, белый

11

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности