Характеристики товара
Описание
Обеденный стол Tonni — актуальная комбинация лаконичности и элегантности. Сдержанный силуэт создаст уют в обеденной зоне, гостиной, студии, на кухне. Овальную столешницу из МДФ поддерживают четыре широкие прямоугольные ножки. Которые контрастируют с плавностью линий столешницы. Данное дизайнерское решение создало уникальный геометрический эффект, который придаёт столу динамичность и оригинальность.Поверхность столешницы идеально ровная. Будет радовать вас презентабельным видом долгое время. Стол Tonni отличается большой вместимостью и возможностью комфортно разместить гостей. Подходит как для спокойных минималистичных интерьеров, так и для аранжировок с характером.Материал столешницы и опор - МДФ.На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждения напольного покрытия.Требуется сборка.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1800 мм
- Глубина900 мм
- Высота750 мм
- Вес56.4 кг
- Материал столешницыМДФ
- Цветбежевый
- ФормаОвальная
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет