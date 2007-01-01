Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Обеденный стол Tonni, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Обеденный стол Tonni, бежевый
48 990
Обеденный стол Tonni, бежевый - фото 1Обеденный стол Tonni, бежевый - фото 2Обеденный стол Tonni, бежевый - фото 3Обеденный стол Tonni, бежевый - фото 4Обеденный стол Tonni, бежевый - фото 5Обеденный стол Tonni, бежевый - фото 6Обеденный стол Tonni, бежевый - фото 7Обеденный стол Tonni, бежевый - фото 8Обеденный стол Tonni, бежевый - фото 9

Обеденный стол Tonni, бежевый

Артикул: CH-083-229
Основные характеристики
  • Ширина1800 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота750 мм
  • Вес56.4 кг
Все характеристики
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Характеристики товара

Описание

Обеденный стол Tonni — актуальная комбинация лаконичности и элегантности. Сдержанный силуэт создаст уют в обеденной зоне, гостиной, студии, на кухне. Овальную столешницу из МДФ поддерживают четыре широкие прямоугольные ножки. Которые контрастируют с плавностью линий столешницы. Данное дизайнерское решение создало уникальный геометрический эффект, который придаёт столу динамичность и оригинальность.Поверхность столешницы идеально ровная. Будет радовать вас презентабельным видом долгое время. Стол Tonni отличается большой вместимостью и возможностью комфортно разместить гостей. Подходит как для спокойных минималистичных интерьеров, так и для аранжировок с характером.Материал столешницы и опор - МДФ.На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждения напольного покрытия.Требуется сборка.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал столешницыМДФ
  • Цветбежевый
  • ФормаОвальная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
