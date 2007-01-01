Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван угловой Clamor, произведённого компанией ChiedoCover
Диван угловой Clamor
13 оценок
139 890
Диван угловой Clamor - фото 1Диван угловой Clamor - фото 2Диван угловой Clamor - фото 3Диван угловой Clamor - фото 4Диван угловой Clamor - фото 5Диван угловой Clamor - фото 6Диван угловой Clamor - фото 7
Диван угловой Clamor

Артикул: CH-083-512
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина3100 мм
  • Глубина3100 мм
  • Высота800 мм
  • Вес135 кг
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Диван словно создан для просторных помещений, где с легкостью станет главным центром притяжения вашего дома.Этот диван - настоящее произведение искусства. Его обворожительный облик - результат сочетания натуральной кожи и тонко выделанных деревянных элементов. Он излучает тепло и элегантность, словно приглашая вас окунуться в роскошный мир комфорта. Две спинки дивана обладают волшебной способностью – они легко и грациозно складываются назад, создавая простор для вашего удовольствия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина3100 мм
  • Глубина3100 мм
  • Высота800 мм
  • Вес135 кг
  • Материалфанера, кожа, массив бука, массив сосны
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки4.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

