Характеристики товара
Описание
Диван словно создан для просторных помещений, где с легкостью станет главным центром притяжения вашего дома.Этот диван - настоящее произведение искусства. Его обворожительный облик - результат сочетания натуральной кожи и тонко выделанных деревянных элементов. Он излучает тепло и элегантность, словно приглашая вас окунуться в роскошный мир комфорта. Две спинки дивана обладают волшебной способностью – они легко и грациозно складываются назад, создавая простор для вашего удовольствия.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина3100 мм
- Глубина3100 мм
- Высота800 мм
- Вес135 кг
- Материалфанера, кожа, массив бука, массив сосны
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Объём упаковки4.20 м3
- Изделия стопируютсяНет