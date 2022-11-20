Диван офисный Barcelona-1, экокожа черный
27 790 ₽
Обивка: экокожа / ткань
Каркас хром
Каркас: монолитный
Вес: 22 кг
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