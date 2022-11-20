Диван офисный Barcelona-1, экокожа черный

13 оценок

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Диван офисный Barcelona-1, экокожа черный

5
27 790 ₽
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Диван офисный Barcelona-1, ткань черный

Характеристики товара

Описание

Обивка: экокожа / ткань
Каркас хром
Каркас: монолитный
Вес: 22 кг


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Основные характеристики

  • Глубина510 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Ширина780 мм
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Высота800 мм
  • Цветчерный

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