Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван офисный Barcelona-2, экокожа черный, произведённого компанией ChiedoCover
Диван офисный Barcelona-2, экокожа черный
56 оценок
80 490
Товар в корзине. Перейти
Диван офисный Barcelona-2, экокожа черный - фото 1

Диван офисный Barcelona-2, экокожа черный

Артикул: CH-024-062
56 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1360 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья530 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван офисный Barcelona-1, экокожа черный
Фотография товара Диван офисный Barcelona-1, экокожа черный от компании ChiedoCover.
Следующий Диван офисный Barcelona-3, экокожа черный
Фотография товара Диван офисный Barcelona-3, экокожа черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Обивка: экокожа
Каркас хром
Каркас: монолитный
Вес: 26 кг

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1360 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья530 мм
  • Материал сиденьяткань
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Хит
Фотография товара Диван Винтаж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Винтаж, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690

Диван Винтаж

78
Хит
Настоящее фото товара Диван Фловер, 1000 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена

Диван Фловер, 1000 мм

53
Фотография товара Честер диван лавсит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Честер диван лавсит, произведённого компанией ChiedoCover
от155 390
Оптовая цена

Честер диван лавсит

30
Фотография товара Честер диван 3-х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Честер диван 3-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
204 190
Оптовая цена

Честер диван 3-х местный

36
Фотография товара Диван Мельбурн от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Мельбурн, произведённого компанией ChiedoCover
от47 890

Диван Мельбурн

65
Настоящее фото товара Диван офисный Barcelona-1, экокожа черный, произведённого компанией ChiedoCover
от47 490
Оптовая цена

Диван офисный Barcelona-1, экокожа черный

37
Хит
Фотография товара Диван Гольф, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Гольф, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от17 790

Диван Гольф, синий

63
Хит
Фотография товара Диван Севилья, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Севилья, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от32 790

Диван Севилья, экокожа

93
Фотография товара Диван лофт Магнус мини, экокожа Браун от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван лофт Магнус мини, экокожа Браун, произведённого компанией ChiedoCover
от39 890

Диван лофт Магнус мини, экокожа Браун

5
Настоящее фото товара Диван Домино, черный, трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от51 590
Оптовая цена

Диван Домино, черный, трехместный

14

С этим товаром покупают

Фотография товара Журнальный столик Люсид, дуб артизан, чёрный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик Люсид, дуб артизан, чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
71 090

Журнальный столик Люсид, дуб артизан, чёрный

12
В наличии 1 шт.В пути 325 шт.
Настоящее фото товара Стол раздвижной Фэйвор, фрост, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
25 490

Стол раздвижной Фэйвор, фрост, белый муар

15
  • белый, темно-серый
  • черный, светлое дерево
  • серый, черный
  • коричневый, черный
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 6406
7 050 ₽

Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас черный

5
  • коричневый
  • венге
  • белый
Настоящее фото товара Cтол Tulip style, белый, D1200, произведённого компанией ChiedoCover
13 690
Оптовая цена

Cтол Tulip style, белый, D1200

40
В наличии 50 шт.
Фотография товара Стол Тамео, черный, ножка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Тамео, черный, ножка черная, произведённого компанией ChiedoCover
6 590

Стол Тамео, черный, ножка черная

9
  • белый, черный
  • серый, черный
  • черный
  • коричневый, черный
В наличии 50 шт.
Новинка
Фотография товара Стол Балиоми, черный/керамика черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Балиоми, черный/керамика черная, произведённого компанией ChiedoCover
67 090

Стол Балиоми, черный/керамика черная

12
  • черный
  • белый, черный
Фотография товара Стол Тея,черный, ножки деревянные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Тея,черный, ножки деревянные, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стол Тея,черный, ножки деревянные

12
  • коричневый, черный
  • белый, черный
  • черный
  • серый, черный
В наличии 50 шт.
Распродажа
Фотография товара Столик журнальный Корус, металл, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик журнальный Корус, металл, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 89026
11 990 ₽

Столик журнальный Корус, металл, оливковый

5
  • зеленый
  • желтый
  • черный
  • бордовый
В наличии 11 шт.
Фотография товара Стол круглый Стивенсон Д120 столешница HPL метрополитан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол круглый Стивенсон Д120 столешница HPL метрополитан, произведённого компанией ChiedoCover
34 990

Стол круглый Стивенсон Д120 столешница HPL метрополитан

13
  • Стол круглый Стивенсон D120 столешница HPL дуб вотан
  • Стол круглый Стивенсон Д120 столешница HPL метрополитан
В наличии 17 шт.
Распродажа
Фотография товара Столик журнальный Касси, металл, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик журнальный Касси, металл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 89022
9 990 ₽

Столик журнальный Касси, металл, черный

15
  • черный
  • бежевый
В наличии 2 шт.В пути 50 шт.

Другие товары из раздела кожаные диваны

Хит
Фотография товара Диван Стэйт Гросс, 1700*830, коричневая экокожа Сенатор Кофи кол.8 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Стэйт Гросс, 1700*830, коричневая экокожа Сенатор Кофи кол.8, произведённого компанией ChiedoCover
от27 290

Диван Стэйт Гросс, 1700*830, коричневая экокожа Сенатор Кофи кол.8

69
Фотография товара Диван Comfort от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Comfort, произведённого компанией ChiedoCover
от69 990

Диван Comfort

53
Распродажа
Фотография товара Диван Д26, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Д26, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от45 49034
68 590 ₽

Диван Д26, экокожа

112
Настоящее фото товара Диван Домино, черный, двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от39 290
Оптовая цена

Диван Домино, черный, двухместный

9
Фотография товара Диван Круг, экокожа Nitro Green, ножки бук морилка белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Круг, экокожа Nitro Green, ножки бук морилка белая, произведённого компанией ChiedoCover
от41 290

Диван Круг, экокожа Nitro Green, ножки бук морилка белая

12
Хит
Фотография товара Диван Марсель New, кожзам Hi Dolaro 22 blue, каркас черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Марсель New, кожзам Hi Dolaro 22 blue, каркас черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от34 590

Диван Марсель New, кожзам Hi Dolaro 22 blue, каркас черный муар

99
Фотография товара Диван Хонер, экокожа Cometa white, ножки металл хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Хонер, экокожа Cometa white, ножки металл хром, произведённого компанией ChiedoCover
от42 890

Диван Хонер, экокожа Cometa white, ножки металл хром

14
Фотография товара Диван Мэйн Люкс, 1800мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Мэйн Люкс, 1800мм, произведённого компанией ChiedoCover
от24 590

Диван Мэйн Люкс, 1800мм

10
Фотография товара Диван угловой Кламор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван угловой Кламор, произведённого компанией ChiedoCover
139 890

Диван угловой Кламор

13
Фотография товара Дизайнерский двухместный диван Коди, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский двухместный диван Коди, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
44 190

Дизайнерский двухместный диван Коди, коричневый

8
  • светло-коричневый
  • бежевый, темно-синий
  • темно-серый
  • коричневый
В наличии 15 шт.

Товар в корзине

Диван офисный Barcelona-2, экокожа черный
Диван офисный Barcelona-2, экокожа черный
от 80 490
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Журнальный столик Люсид, дуб артизан, чёрный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик Люсид, дуб артизан, чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
71 090

Журнальный столик Люсид, дуб артизан, чёрный

12
В наличии 1 шт.В пути 325 шт.
Настоящее фото товара Стол раздвижной Фэйвор, фрост, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
25 490

Стол раздвижной Фэйвор, фрост, белый муар

15
  • белый, темно-серый
  • черный, светлое дерево
  • серый, черный
  • коричневый, черный
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 6406
7 050 ₽

Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас черный

5
  • коричневый
  • венге
  • белый
Настоящее фото товара Cтол Tulip style, белый, D1200, произведённого компанией ChiedoCover
13 690
Оптовая цена

Cтол Tulip style, белый, D1200

40
В наличии 50 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности