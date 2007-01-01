Характеристики товара
Описание
Классический стул VICENZA с сиденьем из высококачественного итальянского пластика совмещает в себе строгость и комфорт. Это самая доступная модель в каталоге, которая идеально сочетает в себе соотношение цены и качества. Покрытие металлического каркаса устойчиво к царапинам. Пластиковые сидение и спинка также предназначены для повышенных эксплуатационных нагрузок, характерных для зон общественного питания.Данная модель прекрасно подойдет для фудкортов, баров, кафе, ресторанов, использования на летних открытых площадках и террасах, а также обучающих центров, актовых залов, аудиторий, офиса, зон ожидания. Легко стопируется по 10 штук. Стул, может быть, выполнен на шести вариантах каркаса и доступен для заказа в 16 различных цветах пластика.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина485 мм
- Глубина510 мм
- Высота780 мм
- Ширина сиденья360 мм
- Глубина сиденья390 мм
- Высота до сиденья455 мм
- Вес3.8 кг
- Материал сиденьяпластик
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветмалиновый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет