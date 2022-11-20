Фотография Диван 3х-местный Лаунж от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Новинка

Диван 3х-местный Лаунж

4.5
Оптовая цена
61 590 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Диван 3х-местный Лаунж
Диван 3х-местный Лаунж
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Диван 3х-местный Лаунж

4.5
61590 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота700 мм
  • Ширина2100 мм
  • Глубина850 мм
  • Высота до сиденья350/450 мм
  • Вес35 кг
  • Материалротанг
  • Цветкоричневый

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