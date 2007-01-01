Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Скатерть круглая Д2500 мм, журавинка, жемчужно-серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
Скатерть круглая Д2500 мм, журавинка, жемчужно-серебристый
12 оценок
3 99038
6 390 ₽
Товар в корзине. Перейти
Скатерть круглая Д2500 мм, журавинка, жемчужно-серебристый - фото 1Скатерть круглая Д2500 мм, журавинка, жемчужно-серебристый - фото 2Скатерть круглая Д2500 мм, журавинка, жемчужно-серебристый - фото 3Скатерть круглая Д2500 мм, журавинка, жемчужно-серебристый - фото 4Скатерть круглая Д2500 мм, журавинка, жемчужно-серебристый - фото 5Скатерть круглая Д2500 мм, журавинка, жемчужно-серебристый - фото 6Скатерть круглая Д2500 мм, журавинка, жемчужно-серебристый - фото 7
Фотографии покупателей
Реальное изображение товара 1 Скатерть круглая Д2500 мм, журавинка, жемчужно-серебристый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Скатерть круглая Д2500 мм, журавинка, жемчужно-серебристый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Скатерть круглая Д2500 мм, журавинка, жемчужно-серебристый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Скатерть круглая Д2500 мм, журавинка, жемчужно-серебристый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Скатерть круглая Д2500 мм, журавинка, жемчужно-серебристый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Скатерть круглая Д2500 мм, журавинка, жемчужно-серебристый производства ChiedoCover
+12Реальное изображение товара 7 Скатерть круглая Д2500 мм, журавинка, жемчужно-серебристый производства ChiedoCover
Распродажа

Скатерть круглая Д2500 мм, журавинка, жемчужно-серебристый

Артикул: CH-087-794
12 оценок
Основные характеристики
  • Материалжуравинка
  • Плотность194 г/м²
  • Цветсеребряный
  • ФормаКруглая
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Салфетки Ричард
Фотография товара Салфетки Ричард от компании ChiedoCover.
Следующий Фуршетная юбка 01, сборка 1к2
Фотография товара Фуршетная юбка 01, сборка 1к2 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Скатерть для Хорека – идеальное решение для ресторанов, кафе, отелей и банкетных залов. Изготовлена из прочной ткани, устойчивой к выцветанию, усадке и истиранию, что обеспечивает долговечность даже при интенсивном использовании.

Преимущества:

Прочность и износостойкость: выдерживает многократные стирки, сохраняя первоначальный вид.

Легкость в уходе: быстро сохнет, не мнется, подходит для машинной стирки.

Элегантный дизайн: классический стиль подходит для любых мероприятий – от повседневных обедов до торжественных банкетов.

Широкий выбор размеров и цветов: возможность подобрать скатерть под интерьер и размер столов.

Индивидуальный пошив: доступно изготовление по вашим параметрам. Уточняйте у менеджера.

Без стачного шва: идеальная эстетика и дорогой вид – бесшовная скатерть выглядит безупречно.

Скатерти из ткани Журавинка на протяжении многих лет пользуются высоким спросом среди ресторанов и кафе по всей России. Они обладают широкой цветовой гаммой и большим разнообразием рисунков, а водоотталкивающая пропитка существенно увеличивает срок их эксплуатации. Все скатерти имеют грязе-жиро-водоотталкивающая пропитку.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалжуравинка
  • Плотность194 г/м²
  • Цветсеребряный
  • ФормаКруглая
  • Фактура тканиБез рисунка

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Сделаем любую скатерть на заказ

Изготовим скатерть под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Скатерть круглая Д2500 мм, журавинка, белая гладь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть круглая Д2500 мм, журавинка, белая гладь, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99038
6 390 ₽

Скатерть круглая Д2500 мм, журавинка, белая гладь

39
В наличии 12 шт.
Распродажа
Фотография товара Скатерть круглая Д2100 мм, журавинка, слоновая кость вензель от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть круглая Д2100 мм, журавинка, слоновая кость вензель, произведённого компанией ChiedoCover
от3 49043
6 090 ₽

Скатерть круглая Д2100 мм, журавинка, слоновая кость вензель

34
Распродажа
Фотография товара Скатерть Ричард, белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть Ричард, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 97017
2 350 ₽

Скатерть Ричард, белая

49
Распродажа
Фотография товара Скатерть круглая Д3300, журавинка, белая гладь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть круглая Д3300, журавинка, белая гладь, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99031
9 990 ₽

Скатерть круглая Д3300, журавинка, белая гладь

11
Распродажа
Фотография товара Скатерть, Д2500 мм, ричард, бежевый гладь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть, Д2500 мм, ричард, бежевый гладь, произведённого компанией ChiedoCover
от2 39043
4 190 ₽

Скатерть, Д2500 мм, ричард, бежевый гладь

10
Распродажа
Фотография товара Скатерть Д3000 мм, журавинка, белая гладь, без шва от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть Д3000 мм, журавинка, белая гладь, без шва, произведённого компанией ChiedoCover
от4 19031
5 990 ₽

Скатерть Д3000 мм, журавинка, белая гладь, без шва

9
Распродажа
Фотография товара Скатерть круглая Д3000 мм, журавинка, белая гладь, 2 стачных шва от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть круглая Д3000 мм, журавинка, белая гладь, 2 стачных шва, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99031
7 190 ₽

Скатерть круглая Д3000 мм, журавинка, белая гладь, 2 стачных шва

14
Фотография товара Скатерть круглая, Д2500, габардин белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть круглая, Д2500, габардин белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790

Скатерть круглая, Д2500, габардин белый

8
Новинка
Фотография товара Скатерть круглая Д2500 мм, журавинка, бордовая вензель от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть круглая Д2500 мм, журавинка, бордовая вензель, произведённого компанией ChiedoCover
3 99038
6 390 ₽

Скатерть круглая Д2500 мм, журавинка, бордовая вензель

7
Новинка
Фотография товара Скатерть круглая Д2500 мм, журавинка, изумрудная гладь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть круглая Д2500 мм, журавинка, изумрудная гладь, произведённого компанией ChiedoCover
3 99038
6 390 ₽

Скатерть круглая Д2500 мм, журавинка, изумрудная гладь

15

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 3, D 1800 мм, белый, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, D 1800 мм, белый, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 6406
7 050 ₽

Стол Лидер 3, D 1800 мм, белый, каркас черный

5
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20мм - антик серебро, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - антик серебро, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 54034
2 325 ₽

Стул Хит 20мм - антик серебро, велюр серый

98
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 3, D1500, белый, кромка белая, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, D1500, белый, кромка белая, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 8407
6 240 ₽

Стол Лидер 3, D1500, белый, кромка белая, каркас черный

10
Настоящее фото товара Салфетки Ричард красный, гладь, произведённого компанией ChiedoCover
от210

Салфетки Ричард красный, гладь

37
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 3, D1800 мм, венге, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, D1800 мм, венге, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 7405
7 050 ₽

Стол Лидер 3, D1800 мм, венге, белый

7
Новинка
Фотография товара Наперон, журавинка, бордовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наперон, журавинка, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
420

Наперон, журавинка, бордовый

7
Фотография товара Чехол на стул 01, спандекс серебряный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 01, спандекс серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
от990

Чехол на стул 01, спандекс серебряный

44
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 3, д1800, венге, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, д1800, венге, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 6406
7 050 ₽

Стол Лидер 3, д1800, венге, черный

9
Распродажа
Фотография товара Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
3 79035
5 790 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый

329
В наличии 420 шт.
Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
160
Оптовая цена

Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок светло-серый

46

Другие товары из раздела скатерти

Распродажа
Фотография товара Скатерть прямоугольная 3000*2300 мм, в пол, ричард, синий завиток от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть прямоугольная 3000*2300 мм, в пол, ричард, синий завиток, произведённого компанией ChiedoCover
от5 09031
7 290 ₽

Скатерть прямоугольная 3000*2300 мм, в пол, ричард, синий завиток

14
Распродажа
Фотография товара Скатерть круглая Д3000 мм, журавинка, белая гладь, 2 стачных шва от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть круглая Д3000 мм, журавинка, белая гладь, 2 стачных шва, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99031
7 190 ₽

Скатерть круглая Д3000 мм, журавинка, белая гладь, 2 стачных шва

14
Распродажа
Фотография товара Скатерть круглая Д2200 мм, журавинка, белая гладь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть круглая Д2200 мм, журавинка, белая гладь, произведённого компанией ChiedoCover
от3 29030
4 690 ₽

Скатерть круглая Д2200 мм, журавинка, белая гладь

10
В наличии 17 шт.
Распродажа
Фотография товара Скатерть круглая Д3000 мм, журавинка, белая гладь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть круглая Д3000 мм, журавинка, белая гладь, произведённого компанией ChiedoCover
от4 19031
5 990 ₽

Скатерть круглая Д3000 мм, журавинка, белая гладь

5
Фотография товара Скатерть круглая, Д3000, габардин белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть круглая, Д3000, габардин белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990

Скатерть круглая, Д3000, габардин белый

11
Распродажа
Фотография товара Скатерть прямоугольная, 2400*1700, журавинка 1346/010101, белая гладь, без шва от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть прямоугольная, 2400*1700, журавинка 1346/010101, белая гладь, без шва, произведённого компанией ChiedoCover
от99084
6 090 ₽

Скатерть прямоугольная, 2400*1700, журавинка 1346/010101, белая гладь, без шва

7
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Скатерть квадратная, 2000*2000, журавинка 1346/010101, гладь белая, без шва от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть квадратная, 2000*2000, журавинка 1346/010101, гладь белая, без шва, произведённого компанией ChiedoCover
от1 39078
6 090 ₽

Скатерть квадратная, 2000*2000, журавинка 1346/010101, гладь белая, без шва

10
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Скатерть прямоугольная 2500*1400, габардин белоснежный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть прямоугольная 2500*1400, габардин белоснежный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 09040
1 790 ₽

Скатерть прямоугольная 2500*1400, габардин белоснежный

10
В наличии 3 шт.
Новинка
Фотография товара Скатерть Габардин, прямоугольная, бордовая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть Габардин, прямоугольная, бордовая, произведённого компанией ChiedoCover
61033
900 ₽

Скатерть Габардин, прямоугольная, бордовая

11
Новинка
Фотография товара Скатерть круглая Д2500 мм, журавинка, бордовая вензель от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть круглая Д2500 мм, журавинка, бордовая вензель, произведённого компанией ChiedoCover
3 99038
6 390 ₽

Скатерть круглая Д2500 мм, журавинка, бордовая вензель

7

Товар в корзине

Скатерть круглая Д2500 мм, журавинка, жемчужно-серебристый
Скатерть круглая Д2500 мм, журавинка, жемчужно-серебристый
3 990
6 390 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 3, D 1800 мм, белый, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, D 1800 мм, белый, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 6406
7 050 ₽

Стол Лидер 3, D 1800 мм, белый, каркас черный

5
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20мм - антик серебро, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - антик серебро, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 54034
2 325 ₽

Стул Хит 20мм - антик серебро, велюр серый

98
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 3, D1500, белый, кромка белая, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, D1500, белый, кромка белая, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 8407
6 240 ₽

Стол Лидер 3, D1500, белый, кромка белая, каркас черный

10
Настоящее фото товара Салфетки Ричард красный, гладь, произведённого компанией ChiedoCover
от210

Салфетки Ричард красный, гладь

37

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности