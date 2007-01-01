Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол складной Bastion, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол складной Bastion, белый
8 оценок
5 990
Стол складной Bastion, белый - фото 1Стол складной Bastion, белый - фото 2Стол складной Bastion, белый - фото 3
Стол складной Bastion, белый

Артикул: CH-083-762
Основные характеристики
  • Ширина1800 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота740 мм
  • Материал столешницыпластик
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Складной стол – универсальное решение для дома, дачи, бизнеса и выездных мероприятий.

Модель складного стола отличается прочным стальным каркасом, износостойкой столешницей из HDPE-пластика и выдерживает распределённую нагрузку до 150 кг, оставаясь устойчивой и безопасной при ежедневном использовании.
• Основные преимущества:
- Размер 1800х700х740 мм обеспечивает комфортное размещение 6–8 человек, что делает стол удобным для семейных обедов, фуршетов, ярмарок и мастер-классов.
- Прочный стальной каркас с надёжной фиксацией защищён от самопроизвольного складывания, благодаря чему стол стабилен даже при максимальной нагрузке.
- Ударопрочный HDPE-пластик устойчив к влаге и ультрафиолету, легко очищается и не требует специального ухода.
• Удобство и мобильность:
- Складная конструкция позволяет мгновенно разложить и убрать стол, экономя место в квартире, офисе, кафе или подсобном помещении.
- В сложенном виде стол компактен и удобен для транспортировки благодаря встроенной ручке для переноски, что особенно актуально для кейтеринга, выездной торговли и мероприятий на природе.
• Универсальность использования:
- Подходит для использования в помещении и на улице: для дачных террас, веранд, пикников, выставок, ярмарок, праздников и рабочих зон.
- Ровная устойчивая столешница выдерживает до 150 кг распределённой нагрузки, поэтому на стол можно безопасно размещать бытовую технику, инвентарь, посуду и товары.
- Нейтральный дизайн белой столешницы легко сочетается с любыми стульями и интерьером, что важно для кафе, банкетных залов и мероприятий.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал каркасасталь
  • Модификации столаСкладной
  • Цветбелый, серый
  • ФормаПрямоугольная
  • Каркассталь

Параметры упаковки

  • Вес упаковки13.88 кг
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

