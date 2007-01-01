Характеристики товара
Описание
Складной стол – универсальное решение для дома, дачи, бизнеса и выездных мероприятий.
Модель складного стола отличается прочным стальным каркасом, износостойкой столешницей из HDPE-пластика и выдерживает распределённую нагрузку до 150 кг, оставаясь устойчивой и безопасной при ежедневном использовании.
• Основные преимущества:
- Размер 1800х700х740 мм обеспечивает комфортное размещение 6–8 человек, что делает стол удобным для семейных обедов, фуршетов, ярмарок и мастер-классов.
- Прочный стальной каркас с надёжной фиксацией защищён от самопроизвольного складывания, благодаря чему стол стабилен даже при максимальной нагрузке.
- Ударопрочный HDPE-пластик устойчив к влаге и ультрафиолету, легко очищается и не требует специального ухода.
• Удобство и мобильность:
- Складная конструкция позволяет мгновенно разложить и убрать стол, экономя место в квартире, офисе, кафе или подсобном помещении.
- В сложенном виде стол компактен и удобен для транспортировки благодаря встроенной ручке для переноски, что особенно актуально для кейтеринга, выездной торговли и мероприятий на природе.
• Универсальность использования:
- Подходит для использования в помещении и на улице: для дачных террас, веранд, пикников, выставок, ярмарок, праздников и рабочих зон.
- Ровная устойчивая столешница выдерживает до 150 кг распределённой нагрузки, поэтому на стол можно безопасно размещать бытовую технику, инвентарь, посуду и товары.
- Нейтральный дизайн белой столешницы легко сочетается с любыми стульями и интерьером, что важно для кафе, банкетных залов и мероприятий.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1800 мм
- Глубина700 мм
- Высота740 мм
- Материал столешницыпластик
- Материал каркасасталь
- Модификации столаСкладной
- Цветбелый, серый
- ФормаПрямоугольная
- Каркассталь
Параметры упаковки
- Вес упаковки13.88 кг
- Объём упаковки0.07 м3
- Изделия стопируютсяНет