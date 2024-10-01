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Гастроемкость 1/2, пластик, 5.5л - фото 1

Гастроемкость 1/2, пластик, 5.5л

Артикул: CH-057-687
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина325 мм
  • Глубина265 мм
  • Высота100 мм
  • Вес1.09 кг
  • Объем5.5 л
  • Материалпластик
  • Цветбелый

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