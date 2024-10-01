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Гастроемкость 1/1, пластик, 13,3л - фото 1

Гастроемкость 1/1, пластик, 13,3л

Артикул: CH-057-700
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина325 мм
  • Высота100 мм
  • Объем13.3 л
  • Материалпластик
  • Цветбелый

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