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Стопка Arcoroc "Хот шот" - фото 1

Стопка Arcoroc "Хот шот"

Артикул: CH-071-673
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Объем0.035 л
  • Материалстекло

Отзывы

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Товар в корзине

Стопка Arcoroc "Хот шот"
Стопка Arcoroc "Хот шот"
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В корзине

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