Настоящее фото товара Гель для душа одноразовый Hotel Collection, 10 мл, произведённого компанией ChiedoCover
Гель для душа одноразовый Hotel Collection, 10 мл
14 оценок
4
Гель для душа одноразовый Hotel Collection, 10 мл - фото 1
NEW

Гель для душа одноразовый Hotel Collection, 10 мл

Артикул: CH-083-549
14 оценок
Основные характеристики
  • Объем0,01 л
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Гель для душа HOTEL COLLECTION деликатно очищает кожу, надолго даря ощущение чистоты и свежести и исключая ее пересушивание. Гель не содержит парабенов и дерматологически протестирован.

Упаковка – саше.
В комплекте 500 штук.
Состав: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Coconut diethanolamide, Alkyldimethylamine oxide, Glycerin, Methylchloroisothiazolinone, Sodium lauroyl sarcosinate, Tetrasodium EDTA, Citric acid, Polyquaternium-6, Sodium chloride, Parfum, CI 42090.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем0,01 л

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке500 шт
  • Вес упаковки5.64 кг
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

