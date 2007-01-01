Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кондиционер для волос одноразовый HOTEL, 35 мл, произведённого компанией ChiedoCover
Кондиционер для волос одноразовый HOTEL, 35 мл
11 оценок
22
Кондиционер для волос одноразовый HOTEL, 35 мл - фото 1Кондиционер для волос одноразовый HOTEL, 35 мл - фото 2
Кондиционер для волос одноразовый HOTEL, 35 мл

Артикул: CH-083-542
Основные характеристики
  • Объем0,035 л
  • Цветбелый
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Кондиционер увлажняет, смягчает и питает волосы по всей длине, нейтрализуя воздействие водопроводной воды. Придает им силу и блеск, облегчает расчесывание. Подходит для всех типов волос.

Одноразовая косметика предназначена для использования в гостиницах, отелях и СПА. Отличный вариант, чтобы взять в дорогу и путешествия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Объем0,035 л
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке200 шт
  • Вес упаковки8.24 кг
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

