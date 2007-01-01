Характеристики товара
Описание
Кондиционер увлажняет, смягчает и питает волосы по всей длине, нейтрализуя воздействие водопроводной воды. Придает им силу и блеск, облегчает расчесывание. Подходит для всех типов волос.
Одноразовая косметика предназначена для использования в гостиницах, отелях и СПА. Отличный вариант, чтобы взять в дорогу и путешествия.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Объем0,035 л
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке200 шт
- Вес упаковки8.24 кг
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет