Мыло одноразовое Hotel Collection, 13 г
Мыло одноразовое Hotel Collection, 13 г
9 оценок
9
Мыло одноразовое Hotel Collection, 13 г - фото 1Мыло одноразовое Hotel Collection, 13 г - фото 2Мыло одноразовое Hotel Collection, 13 г - фото 3Мыло одноразовое Hotel Collection, 13 г - фото 4
Мыло одноразовое Hotel Collection, 13 г

Артикул: CH-083-547
9 оценок
Основные характеристики
  • Цветбежевый, белый
Все характеристики

Характеристики товара

Описание

Мыло HOTEL COLLECTION тщательно очищает, увлажняет и смягчает кожу. Подходит для всех типов кожи.

Состав: натриевые соли жирных кислот натуральных жиров и масел, глицерин, диоксид титана, парфюмерная композиция ЭДТА.
Материал упаковки – пленка ПВХ.
В комплекте 500 штук (в коробке).

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Цветбежевый, белый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке500 шт
  • Вес упаковки6.85 кг
  • Объём упаковки0.01 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

