Характеристики товара
Описание
Мыло HOTEL COLLECTION тщательно очищает, увлажняет и смягчает кожу. Подходит для всех типов кожи.
Состав: натриевые соли жирных кислот натуральных жиров и масел, глицерин, диоксид титана, парфюмерная композиция ЭДТА.
Материал упаковки – пленка ПВХ.
В комплекте 500 штук (в коробке).
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Цветбежевый, белый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке500 шт
- Вес упаковки6.85 кг
- Объём упаковки0.01 м3
- Изделия стопируютсяНет