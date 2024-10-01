Товар в корзине. Перейти
Креманка прозрачная «Фонтанвеар» стекло - фото 1

Креманка прозрачная «Фонтанвеар» стекло

Артикул: CH-062-049
10 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Креманка «Крок» стекло
Фотография товара Креманка «Крок» стекло от компании ChiedoCover.
Следующий Креманка «Фиеста Бола» стекло
Фотография товара Креманка «Фиеста Бола» стекло от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр100 мм
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Кружка для пива «Гамбург», 0,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от16024
210 ₽Оптовая цена

Кружка для пива «Гамбург», 0,5л

9
В наличии 3893 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Пепельница «Проотель», сталь нержавеющая, металлический , произведённого компанией ChiedoCover
от54012
610 ₽Оптовая цена

Пепельница «Проотель», сталь нержавеющая, металлический

15
В наличии 216 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Каберне», 0,47л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Каберне», 0,47л, произведённого компанией ChiedoCover
от51029
710 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Каберне», 0,47л

8
В наличии 2400 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Идиллия», произведённого компанией ChiedoCover
от17038
270 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Идиллия»

6
В наличии
Распродажа
Фотография товара Ложка чайная, сталь нержавеющая, 14 см, черный, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка чайная, сталь нержавеющая, 14 см, черный, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от8704
900 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, сталь нержавеющая, 14 см, черный, металлическая

14
В наличии 125 шт.
Распродажа
Фотография товара Поднос для подачи пластик, белый, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Поднос для подачи пластик, белый, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 7702
1 790 ₽Оптовая цена

Поднос для подачи пластик, белый, серый

6
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Мельница для соли, перца, керамический механизм, акрил, произведённого компанией ChiedoCover
от1 400
Оптовая цена

Мельница для соли, перца, керамический механизм, акрил

6
В наличии 108 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник «Кунстверк» фарфор 450 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Салатник «Кунстверк» фарфор 450 мл, белый

14
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Кувшин с крышкой, акрил 2л, произведённого компанией ChiedoCover
от3 3407
3 590 ₽Оптовая цена

Кувшин с крышкой, акрил 2л

6
В наличии 17 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Эрбосо Реативо» фарфор 300 мл, бирюзовый, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Эрбосо Реативо» фарфор 300 мл, бирюзовый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от34018
410 ₽Оптовая цена

Салатник «Эрбосо Реативо» фарфор 300 мл, бирюзовый, бежевый

12
В наличии 49 шт.

Другие товары из раздела креманки

Распродажа
Настоящее фото товара Креманка «Проотель» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от7607
810 ₽

Креманка «Проотель» сталь нержавеющая

7
В наличии 412 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Креманка «Мозаик» стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от9019
110 ₽Оптовая цена

Креманка «Мозаик» стекло

7
В наличии 462 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Креманка «Джаззд Фроузен» стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от71013
810 ₽Оптовая цена

Креманка «Джаззд Фроузен» стекло

5
В наличии 47 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Креманка «Джаззд» стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от9109
990 ₽Оптовая цена

Креманка «Джаззд» стекло

9
В наличии 289 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Креманка «Эпсилон» стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от4904
510 ₽Оптовая цена

Креманка «Эпсилон» стекло

8
В наличии 540 шт.
Настоящее фото товара Креманка «Даймонд» стекло, прозрачная, произведённого компанией ChiedoCover
от440
Оптовая цена

Креманка «Даймонд» стекло, прозрачная

14
В наличии 419 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Креманка «Акапулько» стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от45012
510 ₽Оптовая цена

Креманка «Акапулько» стекло

15
В наличии 234 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Креманка «Джаззд Свирл» стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от5609
610 ₽Оптовая цена

Креманка «Джаззд Свирл» стекло

12
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Креманка «Япония» полистирол пищевой, произведённого компанией ChiedoCover
от2 7004
2 790 ₽Оптовая цена

Креманка «Япония» полистирол пищевой

14
В наличии 10 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Креманка «Бэлл-Призма» стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от4064
110 ₽Оптовая цена

Креманка «Бэлл-Призма» стекло

11
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Креманка прозрачная «Фонтанвеар» стекло
Креманка прозрачная «Фонтанвеар» стекло
от 450
510 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Кружка для пива «Гамбург», 0,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от16024
210 ₽Оптовая цена

Кружка для пива «Гамбург», 0,5л

9
В наличии 3893 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Пепельница «Проотель», сталь нержавеющая, металлический , произведённого компанией ChiedoCover
от54012
610 ₽Оптовая цена

Пепельница «Проотель», сталь нержавеющая, металлический

15
В наличии 216 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Каберне», 0,47л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Каберне», 0,47л, произведённого компанией ChiedoCover
от51029
710 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Каберне», 0,47л

8
В наличии 2400 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Идиллия», произведённого компанией ChiedoCover
от17038
270 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Идиллия»

6
В наличии