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Тарелка глубокая "Elegance", 21см - фото 1

Тарелка глубокая "Elegance", 21см

Артикул: CH-071-688
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр210 мм
  • Материалфарфор

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

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