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Горшок для запекания «Форно» керамика - фото 1

Горшок для запекания «Форно» керамика

Артикул: CH-062-355
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр120 мм
  • Объем0,45 л
  • Материалкерамика
  • Цветкрасный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт

Отзывы

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