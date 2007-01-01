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Горшок для запекания «Маренго» керамический - фото 1

Горшок для запекания «Маренго» керамический

Артикул: CH-062-333
9 оценок
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Фотография товара Горшок для запекания «Маренго» керамика от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Горшок для запекания керамика от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр95 мм
  • Объем0,2 л
  • Материалкерамика

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

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