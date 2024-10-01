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Бокал для вина «Аллегресс», 0.42л - фото 1

Бокал для вина «Аллегресс», 0.42л

Артикул: CH-064-068
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Бокал для вина «Аллегресс» стильный, немного приземистый, а потому очень оригинальный. В качестве материала для этой посуды производитель отдает предпочтение качественному стеклу. Фужер полностью прозрачный и лаконичный по стилю, не имеет граней и орнаментов. У него форма нераскрытого бутона и тонкая аккуратная ножка.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота220 мм
  • Диаметр85 мм
  • Вес0.202 кг
  • Объем0.42 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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