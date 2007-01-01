Товар в корзине. Перейти
Горшок для запекания «Акварель» классический - фото 1

Горшок для запекания «Акварель» классический

Артикул: CH-062-374
5 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Горшок для запекания «Мезень», классический, лебеди, фарфор
Фотография товара Горшок для запекания «Мезень», классический, лебеди, фарфор от компании ChiedoCover.
Следующий Горшок для запекания «Акварель»
Фотография товара Горшок для запекания «Акварель» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр145 мм
  • Объем0,35 л
  • Материалфарфор
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела горшки для запекания

Товар в корзине

Горшок для запекания «Акварель» классический
Горшок для запекания «Акварель» классический
от 1 000
В корзине

С этим товаром покупают