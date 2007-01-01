Товар в корзине. Перейти
Горшок для запекания «Пинки» серый, керамика - фото 1

Горшок для запекания «Пинки» серый, керамика

Артикул: CH-062-325
15 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Доска для подачи дуб, черный дуб
Фотография товара Доска для подачи дуб, черный дуб от компании ChiedoCover.
Следующий Горшок для запекания «Пинки»
Фотография товара Горшок для запекания «Пинки» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр140 мм
  • Объем0,6 л
  • Материалкерамика
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке16 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела горшки для запекания

Товар в корзине

Горшок для запекания «Пинки» серый, керамика
Горшок для запекания «Пинки» серый, керамика
от 380
410 ₽
В корзине

С этим товаром покупают