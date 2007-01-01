Товар в корзине. Перейти
Горшок для запекания «Премиум» керамика - фото 1

Горшок для запекания «Премиум» керамика

Артикул: CH-062-337
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Горшок для запекания керамика
Фотография товара Горшок для запекания керамика от компании ChiedoCover.
Следующий Емкость для запекания керамика
Фотография товара Емкость для запекания керамика от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр35 мм
  • Материалкерамика
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке30 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела горшки для запекания

Товар в корзине

Горшок для запекания «Премиум» керамика
Горшок для запекания «Премиум» керамика
от 200
210 ₽
В корзине

С этим товаром покупают