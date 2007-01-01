Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр145 мм
- Объем0,5 л
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Соусник «Кунстверк» из фарфора 50 мл, белый
Блюдо для запекания овальное «Революшн Сэндстоун»
Блюдо для запекания с ручками «Пастораль» фарфор
Ложка кофейная, «Элит», сталь нержавеющая, 23 мм, металлическая
Ящик для подачи из дуба, коричневый
Горшок для запекания «Лакомка» керамика
Горшок для запекания «Пинки» серый, керамика
Горшок красный для запекания с крышкой, чугун
Соусник «Кунстверк» из фарфора 50 мл, белый
Блюдо для запекания овальное «Революшн Сэндстоун»