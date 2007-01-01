Товар в корзине. Перейти
Горшок для запекания «Белая», без крышки, фарфор - фото 1

Горшок для запекания «Белая», без крышки, фарфор

Артикул: CH-062-369
7 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Горшок для запекания «Белая», с крышкой, фарфор
Фотография товара Горшок для запекания «Белая», с крышкой, фарфор от компании ChiedoCover.
Следующий Горшок для запекания «Мезень», классический, лебеди, фарфор
Фотография товара Горшок для запекания «Мезень», классический, лебеди, фарфор от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр145 мм
  • Объем0,5 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела горшки для запекания

Товар в корзине

Горшок для запекания «Белая», без крышки, фарфор
Горшок для запекания «Белая», без крышки, фарфор
от 790
810 ₽
В корзине

С этим товаром покупают