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Горшок для запекания «Лакомка» керамика, голубой - фото 1

Горшок для запекания «Лакомка» керамика, голубой

Артикул: CH-062-285
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалкерамика

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

Отзывы

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Горшок для запекания «Лакомка» керамика, голубой
Горшок для запекания «Лакомка» керамика, голубой
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