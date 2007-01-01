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Горшок для запекания «Маренго» керамика - фото 1

Горшок для запекания «Маренго» керамика

Артикул: CH-062-279
9 оценок
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Фотография товара Горшок для запекания «Маренго» от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Горшок для запекания «Маренго» керамический от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр130 мм
  • Объем0,5 л
  • Материалкерамика
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

Отзывы

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Товар в корзине

Горшок для запекания «Маренго» керамика
Горшок для запекания «Маренго» керамика
от 410
В корзине

С этим товаром покупают