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Горшок для запекания «Скандинавия» керамика - фото 1

Горшок для запекания «Скандинавия» керамика

Артикул: CH-062-273
14 оценок
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Фотография товара Горшок для запекания «Скандинавия» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр140 мм
  • Объем0,5 л
  • Материалкерамика

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке16 шт

Отзывы

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Товар в корзине

Горшок для запекания «Скандинавия» керамика
Горшок для запекания «Скандинавия» керамика
от 350
В корзине

С этим товаром покупают