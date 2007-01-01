Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина120 мм
- Ширина35 мм
- Высота85 мм
- Вес0,284 кг
- Материалфарфор
- Цветбелый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стакан для подачи, «Эскаль», стекло, 420 мл, 96 мм, прозрачный
Олд фэшн «Пулсар», 305мл, стекло, прозрачный
Блюдо для запекания овальное «Революшн Гранит» фарфор
Сливочник «Эрбосо Реативо» фарфор 50 мл, малахитовый, кремовый
Кокотница, «Проотель», сталь нержавеющая, 160 мл, 180 мм
Олд фэшн «Биг топ», 320мл, хрустальное стекло, прозрачный
Набор для соль/перец, «Сатиник», фарфор, 43 мм, белый
Набор соль/перец+стакан для зубочисток на подставке, сталь нержавеющая, стекло, 50 мл, 51 мм, серебристый, прозрачный
Набор для специй, соль, перец, стакан для зубочисток, сталь нержавеющая, стекло, 100 мм, серебристый
Набор для специй, соль+перец, стекло, сталь, 40 мл, 45 мм, прозрачный, металлическая
Набор для специй, масло, уксус, соль, перец, стекло, сталь нержавеющая, 10 см, серебристый
Набор соль/перец+салфетница 50мл, нержавеющая сталь,стекло
Набор для специй, 2 предмета, стекло, нержавеющая сталь
Набор для специй на подставке, 4 предмета, стекло, нержавеющая сталь
Стакан для подачи, «Эскаль», стекло, 420 мл, 96 мм, прозрачный
Олд фэшн «Пулсар», 305мл, стекло, прозрачный
Блюдо для запекания овальное «Революшн Гранит» фарфор