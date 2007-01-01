Характеристики товара
Описание
Джут Модерн — ковры для тех, кто в равной степени заботится о чистоте, красоте и моде. Ваш интерьер будет на 100% экологичным, поскольку джут — природный материал. Он полезен для здоровья и полностью безопасен для окружающей среды. К тому же, его плотные волокна отталкивают грязь, благодаря чему чистить ковёр из джута очень просто. Вы почувствуете, как легко и свободно вам стало дышать в окружении натуральных материалов. Внешние свойства этих изделий не менее приятны! Ковры обладают естественным блеском, придающим очарование интерьеру. Крупная вязка смотрится стильно и вносит модный дух сканди. Ну а цвета коллекции специально подобраны так, чтобы отвечать требованиям современного дома — гармоничные, многослойные, универсальные. Такой ковёр добавит вашему интерьеру изящный модный штрих!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1950 мм
- Ширина1950 мм
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Изделия стопируютсяНет