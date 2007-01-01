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Настоящее фото товара Индийский ковёр «Джут Модерн» натурал, произведённого компанией ChiedoCover
Индийский ковёр «Джут Модерн» натурал
42 оценки
82 390
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Индийский ковёр «Джут Модерн» натурал - фото 1Индийский ковёр «Джут Модерн» натурал - фото 2Индийский ковёр «Джут Модерн» натурал - фото 3Индийский ковёр «Джут Модерн» натурал - фото 4

Индийский ковёр «Джут Модерн» натурал

Артикул: CH-028-763
42 оценки
Основные характеристики
  • Длина1950 мм
  • Ширина1950 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Джут Модерн — ковры для тех, кто в равной степени заботится о чистоте, красоте и моде. Ваш интерьер будет на 100% экологичным, поскольку джут — природный материал. Он полезен для здоровья и полностью безопасен для окружающей среды. К тому же, его плотные волокна отталкивают грязь, благодаря чему чистить ковёр из джута очень просто. Вы почувствуете, как легко и свободно вам стало дышать в окружении натуральных материалов. Внешние свойства этих изделий не менее приятны! Ковры обладают естественным блеском, придающим очарование интерьеру. Крупная вязка смотрится стильно и вносит модный дух сканди. Ну а цвета коллекции специально подобраны так, чтобы отвечать требованиям современного дома — гармоничные, многослойные, универсальные. Такой ковёр добавит вашему интерьеру изящный модный штрих!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1950 мм
  • Ширина1950 мм

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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