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Индийский ковёр из эвкалиптового шелка «SALONE DI MILANO» - фото 1Индийский ковёр из эвкалиптового шелка «SALONE DI MILANO» - фото 2Индийский ковёр из эвкалиптового шелка «SALONE DI MILANO» - фото 3Индийский ковёр из эвкалиптового шелка «SALONE DI MILANO» - фото 4Индийский ковёр из эвкалиптового шелка «SALONE DI MILANO» - фото 5Индийский ковёр из эвкалиптового шелка «SALONE DI MILANO» - фото 6Индийский ковёр из эвкалиптового шелка «SALONE DI MILANO» - фото 7Индийский ковёр из эвкалиптового шелка «SALONE DI MILANO» - фото 8Индийский ковёр из эвкалиптового шелка «SALONE DI MILANO» - фото 9

Индийский ковёр из эвкалиптового шелка «SALONE DI MILANO»

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Характеристики товара

Описание

Salone del Mobile.Milano – крупнейшая международная выставка дизайна, проходящая в Милане. Именно её экспонатами вдохновлялись художники Ателье ковров, создавая эту коллекцию. Дизайн отражает последние тренды в интерьерах. Это и сложная, многогранная фактура, и объёмный рельеф, и использование переливчатого градиента в оттенках. Сами же цвета подобраны гармоничные, создающие чувство безмятежности. Орнаменты, выстриженные на ковре, напоминают тиснение на коже или ткани. Благодаря этому ковер смотрится ещё более эффектно, приобретает ярко выраженную тактильность. Поддерживается она нежнейшей фактурой эвкалиптового шёлка. Ковер SALONE DI MILANO окунёт вас в атмосферу гармонии. Интерьер наполнится лёгкими интригующими акцентами, которые сделают его более сбалансированным и вместе с тем актуальным. А гладкий и мягкий ворс подарит роскошные ощущения при прикосновении.

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Основные характеристики

  • Высота8 мм
  • Ширина1660 мм
  • Длина2330 мм
  • Количество мест1

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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