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Индийский ковер из арт-шелка «GUY LAROCHE» - фото 1Индийский ковер из арт-шелка «GUY LAROCHE» - фото 2

Индийский ковер из арт-шелка «GUY LAROCHE»

Артикул: CH-028-826
40 оценок
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Характеристики товара

Описание

Эксклюзивная коллекция ковров, созданная дизайнерами французского дома моды Guy Laroche. Эти изделия превращают ковры в самостоятельное произведение искусства. Как художник смешивает на холсте акварель, пастель и темперу, так в коврах Guy Laroche шерсть соединяется с кожей, арт-силком, даже деревом. Эти ковры смелые и эклектичные, созданные для того, чтобы отражать Вашу индивидуальность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина2900 мм
  • Ширина1900 мм
  • Высота1 мм
  • Количество мест1

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт

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