Характеристики товара
Описание
Экспрессивный, наполненный витальной энергией ковер «CHAOS THEORY», выполнен из сочетания шерсти и арт-шелка. Узоры ковра уникальны и вызывают разнообразные ассоциации: серебро лунного луча на водной глади, плавные узоры на теплой поверхности древесной коры, четкие грани цветного мрамора.Ковер «CHAOS THEORY» станет украшением для современного интерьера, в котором важна каждая деталь.
Основные характеристики
- Высота7 мм
- Ширина2750 мм
- Длина3700 мм
- Плотность100000 узлов/м2 г/м²
- Количество мест1
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт