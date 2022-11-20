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Индийский ковёр шерстяной «CHAOS THEORY» - фото 1Индийский ковёр шерстяной «CHAOS THEORY» - фото 2Индийский ковёр шерстяной «CHAOS THEORY» - фото 3Индийский ковёр шерстяной «CHAOS THEORY» - фото 4Индийский ковёр шерстяной «CHAOS THEORY» - фото 5Индийский ковёр шерстяной «CHAOS THEORY» - фото 6Индийский ковёр шерстяной «CHAOS THEORY» - фото 7Индийский ковёр шерстяной «CHAOS THEORY» - фото 8Индийский ковёр шерстяной «CHAOS THEORY» - фото 9Индийский ковёр шерстяной «CHAOS THEORY» - фото 10Индийский ковёр шерстяной «CHAOS THEORY» - фото 11

Индийский ковёр шерстяной «CHAOS THEORY»

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Характеристики товара

Описание

Экспрессивный, наполненный витальной энергией ковер «CHAOS THEORY», выполнен из сочетания шерсти и арт-шелка. Узоры ковра уникальны и вызывают разнообразные ассоциации: серебро лунного луча на водной глади, плавные узоры на теплой поверхности древесной коры, четкие грани цветного мрамора.Ковер «CHAOS THEORY» станет украшением для современного интерьера, в котором важна каждая деталь.

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Основные характеристики

  • Высота7 мм
  • Ширина2750 мм
  • Длина3700 мм
  • Плотность100000 узлов/м2 г/м²
  • Количество мест1

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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