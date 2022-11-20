Характеристики товара
Описание
Лаконичный дизайн ковра BLADE BORDER RUG подчеркнёт достоинства интерьера, не утяжелив его ненужными деталями. Однотонное основное поле позволит визуально выделить те предметы мебели и декора, на которых вы хотите сконцентрировать внимание, а наличие широкого бордюра добавит пространству чёткой геометрии. Ковер выполнены в технике ручной набивки, из гладкого приятного на ощупь арт-шёлка.
Основные характеристики
- Высота8 мм
- Ширина1600 мм
- Длина2300 мм
- Количество мест1
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт