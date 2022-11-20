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Индийский ковёр из вискозы «BLADE BORDER RUG» - фото 1Индийский ковёр из вискозы «BLADE BORDER RUG» - фото 2Индийский ковёр из вискозы «BLADE BORDER RUG» - фото 3Индийский ковёр из вискозы «BLADE BORDER RUG» - фото 4Индийский ковёр из вискозы «BLADE BORDER RUG» - фото 5Индийский ковёр из вискозы «BLADE BORDER RUG» - фото 6

Индийский ковёр из вискозы «BLADE BORDER RUG»

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Характеристики товара

Описание

Лаконичный дизайн ковра BLADE BORDER RUG подчеркнёт достоинства интерьера, не утяжелив его ненужными деталями. Однотонное основное поле позволит визуально выделить те предметы мебели и декора, на которых вы хотите сконцентрировать внимание, а наличие широкого бордюра добавит пространству чёткой геометрии. Ковер выполнены в технике ручной набивки, из гладкого приятного на ощупь арт-шёлка.

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Основные характеристики

  • Высота8 мм
  • Ширина1600 мм
  • Длина2300 мм
  • Количество мест1

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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