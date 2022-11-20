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Китайский ковёр синтетический «RABBITS»

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Характеристики товара

Описание

Китайский ковер машинной работы RABBIT порадует вас мягким, шелковистым, словно пух кролика, ворсом. Безопасные инновационные материалы, из которых соткано изделие, просты в уходе. Вам не составит большого труда чистить их в домашних условиях. Изюминка дизайна этих однотонных ковров заключается в тщательно подобранных оттенках.

600000 узлов/м2

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Основные характеристики

  • Высота25 мм
  • Ширина800 мм
  • Длина1500 мм
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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