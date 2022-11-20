Характеристики товара
Описание
Китайский ковер машинной работы RABBIT порадует вас мягким, шелковистым, словно пух кролика, ворсом. Безопасные инновационные материалы, из которых соткано изделие, просты в уходе. Вам не составит большого труда чистить их в домашних условиях. Изюминка дизайна этих однотонных ковров заключается в тщательно подобранных оттенках.
600000 узлов/м2
Основные характеристики
- Высота25 мм
- Ширина800 мм
- Длина1500 мм
- Количество мест1
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт