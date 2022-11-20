Характеристики товара
Описание
GALATA – ковер, который вдохнет в интерьер свежесть. С раскованным абстрактным дизайном, искристыми лазурными тонами вы окунётесь в настроение морского пляжа. В такой атмосфере хочется мечтать и творить! Это ковер для современного интерьера – универсальный и лёгкий. Он порадуют тех, кто ищет декор в небольшое помещение, ведь светлый рисунок зрительно увеличивает комнату. Ковер GALATA соткан из полиэстера. Плотный объёмный рельеф подарит вам приятный массаж. Теперь у вас есть всё, чтобы ощутить комфорт и свободу!
Основные характеристики
- Высота5 мм
- Ширина2000 мм
- Длина2900 мм
- Плотность960000 узлов/м2 г/м²
- Количество мест1
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт