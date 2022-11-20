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Турецкий ковёр синтетический «GALATO»

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Характеристики товара

Описание

GALATA – ковер, который вдохнет в интерьер свежесть. С раскованным абстрактным дизайном, искристыми лазурными тонами вы окунётесь в настроение морского пляжа. В такой атмосфере хочется мечтать и творить! Это ковер для современного интерьера – универсальный и лёгкий. Он порадуют тех, кто ищет декор в небольшое помещение, ведь светлый рисунок зрительно увеличивает комнату. Ковер GALATA соткан из полиэстера. Плотный объёмный рельеф подарит вам приятный массаж. Теперь у вас есть всё, чтобы ощутить комфорт и свободу!

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Основные характеристики

  • Высота5 мм
  • Ширина2000 мм
  • Длина2900 мм
  • Плотность960000 узлов/м2 г/м²
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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