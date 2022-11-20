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Китайский ковёр синтетический «Лхаса»

9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Хотите добавить цвета и эпатажа в интерьер? Тогда ковер «Лхаса» создан специально для вас! Яркие и экстравагантный ковер идеально впишется в современный стиль комнаты. Авторский дизайн удивит и порадует глаз. Такой ковер непременно станет главным визуальным акцентом в помещении. Ручная набивка гарантирует высокое качество ковров, а современные материалы, из которых они изготовлены, обеспечат долговечность. За такими коврами легко ухаживать, при этом они не теряют блеск даже после длительной эксплуатации. Постелите ковёр «Лхаса» в гостиную и поразите гостей своим отменным изысканным вкусом!

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Основные характеристики

  • Высота8 мм
  • Ширина2000 мм
  • Длина2400 мм
  • Количество мест1
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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