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Качели садовые 2-х местные Невада - фото 1Качели садовые 2-х местные Невада - фото 2

Качели садовые 2-х местные Невада

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Характеристики товара

Описание

Габариты изделия (ШхДхВ) : 2280х1210х1445
Цвет каркаса : антрацит
Материал каркаса : сталь
Труба : Ø32
Цвет чехла мягкого элемента/матраса : разноцветный
Тип основания сиденья : ткань полипропиленовая
Допустимая нагрузка : 180
Подушки : Да
Механизм наклона : нет
Страна производства : БЕЛАРУСЬ

29 кг / 0,203 м3

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Основные характеристики

  • Высота1445 мм
  • Ширина2280 мм
  • Длина1210 мм
  • Материал каркасасталь
  • Максимальная нагрузка180 кг
  • Страна изготовленияБеларусь

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.20 м3
  • Вес упаковки29 кг
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