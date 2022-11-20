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Качели садовые 2-х местные Мартинелла, коричневые - фото 1

Качели садовые 2-х местные Мартинелла, коричневые

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Габариты изделия (ШхДхВ) : 1710х1220х1525
Цвет каркаса : серый
Материал каркаса : сталь
Труба : Ø38
Цвет чехла мягкого элемента/матраса : серый
Тип основания сиденья : ткань полипропиленовая
Допустимая нагрузка : 180
Подушки : Да
Механизм наклона : нет

29,8 кг / 0,195 м3

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Основные характеристики

  • Высота1525 мм
  • Ширина1710 мм
  • Длина1220 мм
  • Материал каркасасталь
  • Максимальная нагрузка180 кг
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияБеларусь

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.20 м3
  • Вес упаковки29.80 кг
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