Характеристики товара
Описание
Габариты изделия (ШхДхВ) : 2816х1521х1993
Цвет каркаса : коричневый
Материал каркаса : сталь
Труба : Ø70
Цвет чехла мягкого элемента/матраса : коричневый,бежевый
Тип основания сиденья : оцинкованная сетка
Допустимая нагрузка : 480
Регулировка спинки : Да
Подушки : Да
Москитная сетка : Да
Подголовник : Да
Механизм наклона : механизмом раскладывания,фиксация в горизонтальном положении
Страна производства : БЕЛАРУСЬ
95 кг / 0,726 м3
Основные характеристики
- Высота1993 мм
- Ширина2816 мм
- Длина1521 мм
- Материал каркасасталь
- Максимальная нагрузка480 кг
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияБеларусь
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.73 м3
- Вес упаковки95 кг