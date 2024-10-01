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Таз круглый, 7л - фото 1

Таз круглый, 7л

Артикул: CH-059-181
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр290 мм
  • Вес0.250 кг
  • Объем7 л
  • Цветкрасный

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