Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр360 мм
- Вес0.350 кг
- Объем11 л
- Цветкрасный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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