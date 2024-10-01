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Кадка для риса бамбук, диаметр 330мм - фото 1

Кадка для риса бамбук, диаметр 330мм

Артикул: CH-059-176
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота100 мм
  • Диаметр330 мм
  • Вес0.818 кг
  • Материалбамбук
  • Цветбежевый

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