Характеристики товара
Описание
Подвесное плетеное кресло-кокон «Капри» для организации зоны отдыха в саду, на террасе или летней площадке ресторана.Каркас изготовлен из стали, окрашенного порошковой износостойкой краской черного цвета. Оплетка – плоский искусственный ротанг серого оттенка. Материал устойчив к перепадам погоды и подходит для использования на открытых пространствах.Для удобства сидения на кресле предусмотрена удлиненная подушка серого цвета из полиэстера плотностью 230гр/м2 с влагоотталкивающей пропиткой. Чехол – съёмный, допускается стирать в стиральной машине с использованием порошка.
Ø рамы: 950 мм, высота сиденья 1160 мм.
Габариты упаковки (ДШВ)
800×660×1130; 2300×590×70; 1060×1060×70мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Глубина650 мм
- Высота1960/1160 мм
- Ширина сиденья700 мм
- Глубина сиденья650 мм
- Диаметр950 мм
- Вес24 кг
- Материалротанг
- Материал каркасасталь
- Цветсерый, черный
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки24 кг
- Изделия стопируютсяНет