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Капри подвесное кресло из искусственного ротанга, цвет серый - фото 1Капри подвесное кресло из искусственного ротанга, цвет серый - фото 2Капри подвесное кресло из искусственного ротанга, цвет серый - фото 3Капри подвесное кресло из искусственного ротанга, цвет серый - фото 4Капри подвесное кресло из искусственного ротанга, цвет серый - фото 5Капри подвесное кресло из искусственного ротанга, цвет серый - фото 6Капри подвесное кресло из искусственного ротанга, цвет серый - фото 7Капри подвесное кресло из искусственного ротанга, цвет серый - фото 8
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Капри подвесное кресло из искусственного ротанга, цвет серый

Артикул: CH-077-440
7 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Подвесное кресло Лаунж от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Диван прямой Лаунж от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Подвесное плетеное кресло-кокон «Капри» для организации зоны отдыха в саду, на террасе или летней площадке ресторана.Каркас изготовлен из стали, окрашенного порошковой износостойкой краской черного цвета. Оплетка – плоский искусственный ротанг серого оттенка. Материал устойчив к перепадам погоды и подходит для использования на открытых пространствах.Для удобства сидения на кресле предусмотрена удлиненная подушка серого цвета из полиэстера плотностью 230гр/м2 с влагоотталкивающей пропиткой. Чехол – съёмный, допускается стирать в стиральной машине с использованием порошка.

Ø рамы: 950 мм, высота сиденья 1160 мм.

Габариты упаковки (ДШВ)
800×660×1130; 2300×590×70; 1060×1060×70мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота1960/1160 мм
  • Ширина сиденья700 мм
  • Глубина сиденья650 мм
  • Диаметр950 мм
  • Вес24 кг
  • Материалротанг
  • Материал каркасасталь
  • Цветсерый, черный
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Вес упаковки24 кг
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Капри подвесное кресло из искусственного ротанга, цвет серый
Капри подвесное кресло из искусственного ротанга, цвет серый
37 290
В корзине

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